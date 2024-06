Bucciantini: “Douglas Luiz è l’uomo copertina del calciomercato”

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operazione Douglas Luiz.

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando ance del mercato. Ecco le sue parole a Sky sull’operazione più importante di questo primo mese, ovvero quella che riguarda Douglas Luiz in bianconero: “Sicuramente il brasiliano è l’uomo copertina di questo primo mese di trasferimenti, è un giocatore capace di mettere in campo energia e personalità ed è bravo a trovare le soluzioni giuste quando ha la palla tra i piedi. Sicuramente il suo arrivo migliorerà il reparto dei bianconeri ma da solo non può bastare, per cui sono convinto che Giuntoli continuerà a lavorare con l’obiettivo di rinforzare la mediana”.