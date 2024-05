Juve, Bucciantini: “Ottimo Chiesa. Ha fatto tutto e sta crescendo”

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la prestazione in generale della Juventus contro la Roma e in particolare quella di Federico Chiesa. L'attaccante o esterno italiano, avrebbe disputato una partita bella e incoraggiante, mostrando un trend crescente di forma. Solo un clamoroso palo gli ha negato il gol dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo. Ecco le parole del giornalista: "Secondo me ottimo Chiesa. Chiesa sta crescendo. Ha fatto tutto, ha avuto iniziative individuali, ha avuto coraggio. Ha cercato sponde ma Vlahovic gli ha riposto poco. Una partita bella sia tecnicamente che tatticamente. Mi esprimo anche in un giudizio tattico perché ha anche rianimato la Juve. Quando la Juve stava un po' dietro c'era lui che veniva".