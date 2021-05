Bucchioni: “Zidane alla Juve? Senza Champions il gradimento potrebbe cadere…”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Bucchioni, noto giornalista, ha parlato di Juventus attraverso il suo editoriale per TWM: "Situazione di grande difficoltà anche alla Juventus dove la crisi economica non è così grave come all’Inter, ma c’è ed è evidente, ma soprattutto pesa il deludente comportamento sportivo. Dopo il tracollo con il Milan in una sorta di spareggio, giocare la Champions per la Juve è ormai quasi un miraggio. Se Atalanta e Milan battono Genoa e Cagliari nel prossimo turno, saranno aritmeticamente in Champions. Il Napoli, avanti di un punto sulla Juve, se la vedrà con la Fiorentina già salva e il Verona che da tempo ha finito la benzina e il campionato. La Juve dovrà battere l’Inter domani e il Bologna nell’ultima giornata e sperare in un passo falso del Napoli che oltre al vantaggio in classifica ha però il calendario più agevole e una forma fisica e mentale migliori. Impresa impossibile? Nel calcio ci sta tutto, ma se le cose vanno come dovrebbero, i margini sono davvero pochissimi. Che succederà dopo? C’è anche una finale coppa Italia da giocare mercoledì prossimo con l’Atalanta e se non dovesse arrivare il successo, senza Champions e senza Coppa, la rivoluzione sarà totale. Di sicuro cambiamenti radicali in panchina e per la squadra, molto probabilmente anche in società con lo scenario più volte descritto di un cambio al timone con Agnelli avvicendato probabilmente con Alessandro Nasi.