Cerruti: “Post Pirlo? Mi affascina l’idea di Lippi dirigente con Cannavaro in panchina”

Il giornalista ha parlato

Alberto Cerruti , giornalista e opinionista ha parlato di vari temi, tra cui il futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Conte? Non sa neanche lui ancora cosa succederà, servirà l'incontro chiarificatore con la proprietà nerazzurra per verificare cosa può fare. Se dovesse dire addio, vedrei Allegri: sarebbe l'allenatore ideale che era già pronto l'estate scorsa quando i dirigenti dell'Inter erano convinti che ci sarebbe stata una rottura con Conte. Cosa succederebbe in questo caso alla Juve? Bisogna vedere chi sarà il presidente. Mi affascina l'idea di Lippi dirigente con Cannavaro in panchina. Due campioni del mondo...".

A proposito di Juventus, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "Non era facile ripartire, ma ora ci ributtiamo a capofitto nelle prossime due gare. Questa sera era difficile perché il Sassuolo portava tanti giocatori oltre la linea della palla, ma i nostri campioni hanno dato un'impronta decisiva alla gara. Dybala? È mancato tanto, lo abbiamo avuto a singhiozzo e ora ha bisogno di giocare. Guadando le ultime gare, ci siamo messi in difficoltà da soli per disattenzioni dei singoli e questo mi spiace, perché alla Juve non poi permetterti di sbagliare nulla. Ci sino stati tanti momenti in stagione in cui non siamo stati concentrati al cento per cento,e invece la testa è importante e questa sera abbiamo avuta quella giusta. Ora pensiamo a recuperare energie e poi vedremo come affrontare l'Inter. Siamo vivi, non sarà facile, ma lotteremo fino alla fine". Poi le parole di Rabiot: "Oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, ma dobbiamo fare ancora meglio, perché questa stagione è complicata. Ora pensiamo solo alla possibilità di qualificarci ala Champions. Io cerco di dare il massimo e oggi mi sentivo bene. Siamo un po' stanchi, ma dobbiamo dare il massimo anche nelle prossime gare e ci proveremo fino alla fine".