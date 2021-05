Bucchioni: “Allegri non tornerà alla Juventus…”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Bucchioni, giornalista, ha parlato di vari temi nel suo editoriale per TMW. Di seguito le sue parole: "C’è qualcuno che la risposta l’aveva già data, trattasi di Massimiliano Allegri. Ricordate il pranzo pasquale con Agnelli, i rumors e le possibilità di tornare alla Juve per riaprire un ciclo? Dimenticate tutto. Con tutta la giusta cautela visto il caso-Sarri, la decisione è presa: Allegri non tornerà alla Juve. E del resto, diciamolo: chi glielo avrebbe fatto fare? Dopo cinque scudetti, undici trofei complessivi, potrebbe fare soltanto peggio e magari beccarsi anche le contestazioni e le responsabilità di questo momento difficile. Ma, al di là di questo, la Juventus non è in grado neppure di garantire tutto quello che Allegri avrebbe voluto per iniziare un discorso, tipo l’addio a Cristiano Ronaldo che è un ostacolo ingombrante per qualunque programma tecnico, l’allontanamento di Paratici (il suo grande nemico) e di Nedved, il rinnovamento della squadra, molta voce in capitolo sul mercato e il pensionamento di bandiere come Buffon e Chiellini, forse anche Bonucci, che sono ormai troppo ingombranti e si vede anche dai loro atteggiamenti quando stanno in panchina alle spalle di Pirlo. Sembrano allenatori aggiunti. Insomma, tutto questo non succederà e di conseguenza Allegri non tornerà alla Juventus. La decisione è presa anche se, inutile ripeterlo, fino alle firme sui contratti nel calcio vale tutto e il contrario di tutto. Comunque, l’Allegri di questi giorni sembra deciso e convinto.