Galderisi: “CR7 non è un problema per la Juve”

L'ex attaccante ha parlato della situazione attuale dei bianconeri

SU ANDREA PIRLO - "Difficile da dire... Secondo me il secondo gol di Ronaldo, con quell'abbraccio, darà forza alla Juventus. Ci sono episodi che cambiano le partite ma anche le stagioni. Ora siamo alla fine e la Juve sta faticando. Ho la sensazione che chi li affronta sia convinto di poter vincere, e guarda caso i gol subiti arrivano. Andare in Champions sarà fondamentale però, per lui e per la Juventus: lì con un anno d'esperienza puoi cominciare a costruire".

SU CRISTIANO RONALDO - "Fanno fatica a fare delle azioni fluide, magari c'è anche un'idea di calcio ma non si vede... Devono essere bravi a ricompattarsi, non sempre potranno vincere al 92' e in questi momenti non si scherza. Non sono d'accordo che Ronaldo sia il problema della Juve, ma è vero che da un lato lui deve mettersi più a disposizione così come gli altri gli devono far arrivare più palloni. Ultimamente lo vedo più spesso a crossare, io le terrei più bloccato in area...".