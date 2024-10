Brancozzi: "Il bilancio della Juve non è negativo..."

Simone Brancozzi, professore di Economia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del bilancio dei bianconeri.

Simone Brancozzi, professore di Economia, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Oggi i bilanci non dicono tutto, e non parlo solo della Juventus ma di qualsiasi società, non solo quelle sportive. Basti pensare che il valore di borsa dello Standard&Poor’s è rappresentato per il 75% da valori che non sono presenti nel bilancio, ovvero beni immateriali. Tornando al caso specifico della Juventus, un esempio lampante di beni non adeguatamente rappresentati nel bilancio può essere lo stadio. Lo stadio della Juventus sicuramente non vale le poche decine di milioni che sono segnate di anno in anno a bilancio, è un valore che nel bilancio di fatto non c’è, ma che nella realtà dei fatti produce un reddito assicurato, che va al di là della sua mera gestione e che è rappresentato dagli introiti delle partite a cui si aggiungono ulteriori guadagni accessori”.

“Oltre a questo, il bilancio non tiene conto dei fans, dei follower sui social o anche dello stesso marchio Juventus. Leggo spesso delle inesattezze sul valore della società, ma questo in realtà si può facilmente evincere dalla quotazione in Borsa delle azioni della società. La Juventus ha oggi sul mercato 379.121.000 azioni che valgono 2.45€ l’una, e mi riferisco alla valutazione di ieri (lunedì 14 ottobre 2023 ndr), per un totale di 930 milioni di euro. È la prima delle italiane e l’undicesima al mondo, questo è un dato di fatto al di là dei bilanci. Se pensiamo che il Machester United è stato venduto a tre volte il suo valore di borsa, la Juventus ad oggi vale oltre due miliardi di euro, anche se il valore di bilancio dopo l’ultima approvazione è quasi 0 perchè la perdita tragica dello scorso anno ha quasi azzerato l’ultimo aumento di capitale”.