Juve, approvato il bilancio al 30 giugno 2024: perdite per 199,2 milioni - JuveNews.eu

La Juve ha annunciato che il CDA bianconero ha approvato il bilancio 2024. Ecco il comunicato:

“· Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia una perdita di € 199,2 milioni (€ 123,7 milioni al 30 giugno 2023), significativamente influenzata dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA , nonché da taluni oneri non ricorrenti

“· Confermati gli obiettivi economici e finanziari del Piano Strategico 2024/2025-2026/2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2023. Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti:

o attesi nell’esercizio 2024/2025 risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League) che per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi

· Aggiornamento delle situazioni economico-patrimoniali consolidate pro-forma della Società per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2024 e 2023 per riflettere i residui effetti economico-patrimoniali e finanziari della Delibera Consob n. 22858 del 25 ottobre 2023 ex art. 154-ter, comma 7, del TUF