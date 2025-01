Brambilla: “Obiettivi? La crescita collettiva del gruppo”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Non c’è un aspetto più di un altro che mi rende felice oggi di questa vittoria perché questi ragazzi lavorano bene durante la settimana, hanno qualità importanti e questi successi sono frutto del loro atteggiamento quotidiano. Nel momento in cui hanno capito come si gioca questo campionato, che cosa serve per ottenere risultati positivi, le partite ce le siamo giocate con tutte le avversarie. Poi, con la qualità che abbiamo, oggi potevamo e dovevamo chiudere prima questa partita perchè abbiamo rischiato di subire gol su alcune situazioni di palla inattiva e avremmo rimesso in partita il Trapani e questo aspetto è da migliorare. Detto questo devo fare i complimenti ai miei giocatori perché stanno lavorando bene tutti i giorni e in campo penso che si veda”.

Sugli obiettivi

“I play-off? Per noi non cambia niente. Quando sei indietro in classifica devi fare punti, trovare continuità di risultati per uscire dalle zone pericolose, ora sicuramente la nostra situazione è migliore, ma noi dobbiamo fondamentalmente continuare a lavorare come stiamo facendo senza avere troppi pensieri per la testa. Per una squadra giovane come la nostra il primo obiettivo è sempre quello della crescita, individuale e collettiva. Pietrelli? È un giocatore importante, con qualità fisiche e tecniche di un certo livello. È appena arrivato, di conseguenza deve capire dove si trova e le modalità di lavoro e di gioco che abbiamo. Si è già inserito bene e oggi, nei minuti che ha avuto a disposizione, penso che sia già riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Guerra? Ho finito le parole per elogiare Simone. L’anno scorso ha giocato un campionato straordinario, quest’anno lo posso giudicare da quando sono tornato sulla panchina della Next Gen e posso dire che si sta confermando sugli stessi livelli della scorsa stagione. Oltre a fare gol, aiuta la squadra perchè corre tantissimo e ha i modi giusti per parlare con tutti questi ragazzi così giovani dandogli tanti consigli ogni giorno”. Intanto ecco il report sulla vittoria di oggi<<<