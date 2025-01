Juventus, le vendite dei biglietti per il Benfica

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Benfica.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Benfica. Ecco il comunicato: “I portoghesi del Benfica si presenteranno all’Allianz Stadium mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 Sarà possibile acquistare i biglietti sull’Official Ticket Shop nelle seguenti fasi di vendita: J1897 MEMBER: dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre BLACK & WHITE e STADIUM MEMBER: dalle ore 10:00 di giovedì 21 novembre ABBONATI STAGIONE 24-25 FULL e STAR: dalle ore 10:00 di lunedì 2 dicembre potranno acquistare fino a quattro biglietti per amici bianconeri Gli iscritti agli Official Fan Club possono fare riferimento al proprio JOFC per tutte le informazioni di biglietteria”.

Sulla Juve

“Dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre saranno disponibili anche i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche un servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili! È sempre attiva invece la vendita tramite gli Official Fan Club, trova quello più vicino a te QUI per avere tutte le informazioni di biglietteria. PER CONSULTARE I PREZZI E RIMANERE AGGIORNATI SUI PROSSIMI MATCH, ACCEDI ALLA SEZIONE BIGLIETTI!”. Intanto ecco le parole di Ferrara sulla Juve<<<