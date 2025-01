Brambilla: "I ragazzi ora hanno consapevolezza. Su Turicchia..."

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche delle vittoria di oggi.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “È una vittoria che vale tre punti, ma vuole dire che diamo continuità ai risultati. Ha un valore alto perché battiamo la prima della classe, una squadra forte ed esperta, siamo riusciti a fare la partita che avevamo in mente. Ci sta soffrire contro questo tipo di squadre, ma i ragazzi sono stati bravi, posso solo far loro i complimenti. I risultati e le prestazioni ti danno la consapevolezza di potertela giocare con tutti”.

Sulla gara

"Sono tutte partite toste ma non impossibili e quella di oggi ne è la dimostrazione. Fare risultato contro squadre che hanno una classifica importante dimostra una crescita importante. I ragazzi hanno consapevolezza e oggi a fine partita ho detto loro che dobbiamo continuare così. Turicchia è cresciuto qua e conosce tutto, era già pronto per giocare dall'inizio. Gli altri nuovi hanno delle qualità che cercavamo, devono inserirsi e ci daranno una mano".