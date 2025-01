Brambilla: “Abbiamo ancora grossi margini di crescita”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del prossimo match.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Troviamo una squadra molto forte: sono primi in classifica, hanno la miglior difesa del campionato. Sono esperti, solidi: noi siamo coscienti di potercela giocare, ma sappiamo che servirà la miglior prestazione dell’anno. Sono arrivati in settimana quattro ragazzi: uno, Turicchia, è tornato da noi, è di casa qui, e lo conosciamo bene. E poi ci sono Quattrocchi, Villa e Deme, che arrivano da squadre in cui hanno giocato molto. Si stanno come è logico ambientando ma sono pronti per dare il loro contributo”.

Sulle ultime partite

"Vincere a Catania è difficile per tutti, contro una squadra forte ed esperta: siamo stati bravi a espugnare un campo del genere. Abbiamo disputato una partita di livello assoluto, segno di una crescita che continua, e poi ci hanno anche aiutato gli episodi. Ma più di tutto ho apprezzato l'atteggiamento iniziale, e poi la personalità e la qualità nella gestione quando il Catania è cresciuto. Siamo stati bravi a essere precisi e cinici quando abbiamo avuto l'opportunità di colpire: quando calciamo siamo più precisi, ed è, oltre che il frutto di allenamenti specifici, segno di una maggiore fiducia dei ragazzi, che sono più tranquilli. Come ho detto il primo giorno qui, dobbiamo guardare la classifica con un occhio solo, perché con l'altro dobbiamo guardare il campo, il lavoro e la crescita. In buona parte è ancora così, siamo una squadra giovane che ha ampi margini di crescita: la classifica è migliore, è vero, ma dobbiamo sapere che abbiamo fatto tanto e altrettanto ci resta da fare".