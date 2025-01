Bosco: “Alla Juventus servirebbe una rifondazione”

Andrea Bosco ha parlato delle possibili soluzioni alla crisi della Juventus: per il giornalista servirebbe una rivoluzione su diversi piani

Intervistato per TJ, Andrea Bosco ha parlato del momento di difficoltà in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Ci vorrebbe una rifondazione, ma non è semplice. Parto da lontano e dall’allenatore. C’è qualcuno, anche con qualche ragione, che sta mettendo in discussione Thiago Motta e i risultati non sono quelli auspicati. Nessuno si aspettava che si primeggiasse in tutte le competizioni, ma nemmeno una decrescita così costante. La Juventus fa un passo avanti e tre indietro ogni settimana. Il punto è: se licenzi Motta, chi prendi? Non è che puoi prendere un traghettatore o un bravissimo allenatore come Tudor o De Zerbi, non è così che possa avvenire una svolta”.

Bosco: “La Juve avrebbe dovuto riprendere Conte”

Il giornalista ha proseguito: "Probabilmente si doveva prendere Conte che sarebbe tornato a Torino volentieri e alle sue condizioni, la Juventus poi non mi risulta che abbia mai fatto una proposta a Gasperini. Quindi dovresti andare a cercare un profilo come Zidane o Deschamps che in Italia non ci sono, altrimenti dovresti fare una cosa da avvocato Agnelli e presentarti a casa di Klopp e dirgli: 'Lo so che non alleni più, ma ti faccio un'offerta irrinunciabile per venire da me'".