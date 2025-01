Birindelli: “Crisi Juve? A volte servirebbe un po’ più pazienza”

Alessandro Birindelli ha parlato delle difficoltà in stagione della Juventus: per l'ex bianconero, servirebbe maggiore equilibrio nei giudizi

Intervistato a Radio Bianconera, Alessandro Birindelli ha parlato delle difficoltà in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Non credo ci sia bisogno di me ora, credo che la Juventus abbia intrapreso un percorso nuovo e che necessita tempo. Capisco i tifosi che ora sono amareggiati per i risultati che non arrivano, però credo che bisognerebbe ogni tanto avere un po’ più di pazienza e non essere troppo affrettati nei giudizi, anche se è vero che in bianconero la pazienza non è così conosciuta”.

Birindelli: “Il silenzio della società fa porre delle domande”

L’ex bianconero ha proseguito: “Chi deve giudicare le scelte dell’allenatore non siamo noi, la società ha scelto l’allenatore e nel quotidiano lo sta accompagnando con fiducia. Spero ci sia confronto quotidiano tra le due parti, se una società poi risulta assente è evidente che in qualche modo voglia avvallare tutte le scelte che fa il mister. Una società dovrebbe presentarsi e dire se sia contenta o no del lavoro fatto, quindi se c’è solo silenzio è logico che il tifoso poi si ponga delle domande, soprattutto se non si capisce se le scelte fatte in campo siano corrette o meno“. Leggi anche le parole di Marchisio sul momento della Juventus <<<