Juve, Pavan: “Si prospetta una stagione di medio-basso livello”

Massimo Pavan ha parlato delle prospettive per la seconda parte di stagione della Juve: l'obiettivo massimo sarà la qualificazione Champions

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato degli obiettivi della Juventus per la seconda parte di stagione. Ecco le sue parole: “Chiaramente a questo punto ci aspettiamo una stagione di medio basso livello dove il massimo obiettivo sarà la qualificazione in Champions League e il quarto posto e francamente da una parte può essere accettabile ma dall’altra se ti chiami Juve, è poco. Passando alla Champions, il 20º posto su 36 non è quello che ci si aspettava e la Juventus ha dimostrato nel girone di fare esattamente quello che avevamo detto in una prima fase vale a dire che poteva vincere e perdere con chiunque degli avversari con cui ha giocato”.

Pavan: “Juventus in difficoltà con squadre di medio cabotaggio”

Il giornalista ha proseguito: "Le sconfitte contro Stoccarda e Benfica denotano la difficoltà a giocare con squadre di medio cabotaggio, difficoltà che abbiamo visto anche col Bruges con il Lille e in tutte le partite che chiaramente si potevano vincere ma anche perdere e le prestazioni migliori ci sono state con il Psv Eindhoven e con il Manchester City. Insomma, il momento è chiaramente complicato e la Juventus deve trovare subito il modo di riprendersi per puntare in alto ed evitare di sprofondare in basso, consapevoli che quando imbocchi una strada negativa rischi di venirne inghiottito, con l'Empoli non lo ripetiamo a tutti sanno cosa serve. Bisogna stare uniti e lottare per la vittoria, tutto il resto non conta".