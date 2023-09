Union Berlino, sconfitta all’esordio in UCL per l’ex Juve: “Profondo rammarico”

Inizia con una sconfitta l'avventura dell'ex Juve Leonardo Bonucci con l'Union Berlino: tedeschi battuti 1-0 in Champions dal Real Madrid

La prima presenza di Leonardo Bonucci con l' Union Berlino è stata di quelle importanti, nella partita di esordio in Champions League contro il Real Madrid . L'ex Juve ha guidato la difesa della squadra tedesca in un match combattuto e sbloccato dagli spagnoli soltanto nei minuti finali.

Una sconfitta che pesa, come sottolineato da Bonucci al termine del match: "Vogliamo crescere giorno dopo giorno, questa squadra arriva da un percorso incredibile dalla Bundes 2 fino alla Champions League. Dobbiamo continuare così, sappiamo che i nostri valori sono quelli di lottare su ogni pallone e giocare l'uno per l'altro. Facendo così ci toglieremo grandi soddisfazioni. Tedesco?È difficile, per ora con l'inglese ce la caviamo...".