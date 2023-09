Union Berlino, Doekhi esalta l’ex Juve: “Bonucci è una leggenda”

In Germania sono già tutti pazzi per Bonucci . Il difensore italiano terminata la sua esperienza alla Juve si è da poco trasferito all' Union Berlino , dove giocherà la prossima Champions League.

Il difensore dell'Union Berlino ha poi spiegato: "È fantastico per la squadra avere un giocatore con tale esperienza. Per alcuni di noi giocare in Champions League è una novità e Bonucci può aiutarci in questo tipo di partite".