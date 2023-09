Juventus News | Simeone ha deciso: notizia bomba! / Calciomercato

Mercato Juve, un top player è nel mirino dell'Atletico Madrid

Dopo l'incredibile inizio di stagione con 3 gol e 2 assist nelle prima quattro partite, Federico Chiesa è finalmente tornato ad essere al centro dei riflettori. In estate la Juve è riuscita a respingere gli assalti per l'attaccante italiano, ma a gennaio le grandi del calcio europeo torneranno a bussare alla porta bianconera. L'Atletico Madrid, in particolare, sembra molto interessato all'ex Fiorentina, individuato come il rinforzo ideale per l'attacco del Cholo Simeone. La Vecchia Signora non ha però nessuna intenzione di lasciar partire Chiesa, tanto che la dirigenza è pronta a trattare per il suo rinnovo. Il suo contratto con la Juve scadrà infatti nel 2025 e l'obiettivo è quello di rinnovare così da blindare il giocatore e al tempo stesso di ammortizzare l'ingaggio. Per il momento la Juve non ha ancora iniziato i colloqui con l'entourage di Chiesa, ma si appresta a farlo a breve. Staremo a vedere. E non è finita. A quanto pare, Giuntoli starebbe trattando un calciatore a sorpresa: "Lo vuole anche il City" <<<