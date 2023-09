Buffon: “Pogba e Bonucci? Alla Juve ogni settimana un caso”

Intervistato da Dazn l'ex portiere bianconero Gianluigi Buffon ha parlato della situazione in casa Juve, da Bonucci e Pogba

Intervistato da Dazn l'ex portiere bianconero Gianluigi Buffon ha parlato della situazione in casa Juve: "È un periodo nel quale ogni settimana c'è un caso. Non ci sia annoia di certo ma la miglior medicina sono le vittorie come quelle contro la Lazio che allontanano le polemiche".

Sulla lotta scudetto: "La Juve secondo me già l'anno scorso aveva una squadra per poter competere per lo scudetto, poi ci sono state delle vicissitudini che hanno impedito loro di competere. Questa stagione poi non hanno impegni infrasettimanali.

Chiosa finale su Pogba e Bonucci: "Conosco entrambi. Tranne Allegri e altre due figure è stata stravolta la società, quindi non conoscendo le persone non me la sento di dare giudizi. Bisogna conoscere veramente il dietro le quinte per capire le dinamiche".

