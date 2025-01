Bonatti: “Il bilancio di Thiago Motta è in sospeso”

Andrea Bonatti, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta.

Andrea Bonatti, ex allenatore della Juve Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN sul momento complicato della Vecchia Signora, che non riesce a dare una svolta alla sua stagione: “Il bilancio naturalmente è parziale, anche se i giudizi possono cambiare con una gara. Prendiamo il Milan: sembrava in crisi, poi ha vinto la Supercoppa, quindi ko con la Juve in campionato. In questa fase della stagione è tutto provvisorio. Basta poco per svoltare. La squadra bianconera ha iniziato un nuovo progetto, l’allenatore è giovane e ha idee interessante, già per questo a me piace”.

Sulla società

"La stessa società è consapevole che questo percorso necessita di tappe prima di tornare a vincere o comunque a competere a certi livelli. E' in una fase di costruzione, ci sono tanti giovani nuovi, altri sono stati valorizzati. Alla fine se c'è del valore, viene fuori. Senza dubbio alla Juve devi vincere, questo lo sa anche Motta".