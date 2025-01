Rassegna stampa – Kolo vuole essere titolare: ora Veiga e poi?

Dall'ufficialità di Kolo Muani fino alla sfida contro il Napoli: tutte le principali novità di giornata sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 24 gennaio 2025. Dal mercato alla Serie A: andiamo alla scoperta delle principali notizie di giornata sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Derby d’Europa”. In alto spazio al tennis: “Riportaci in finale”. A lato: “Lazio avanti e in pole” e “Conte-Motta è duello“. E ancora: “Antonio: Loro sono più forti. Kolo Muani debutta. Veiga c’è, ora Kelly”. In taglio basso: “Il Toro contro il Cagliari: Vanoli vuole la vittoria”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con l’arrivo del nuovo acquisto: “Kolo subito. Juve, Muani contro Lukaku. Walker da Ibra”. E ancora: “L’ex PSG titolare al Maradona. L’inglese si prende il Milan”. In basso: “Conte: Siamo pochi“, “Lazio primissima. Allarme Roma”, “Cagliari, esame col Torino” e “Sinner missione finale”.

Tuttosport

“Juve, io qui per fare il 9”, questo il titolo di Tuttosport che apre con le parole di Kolo Muani. E poi: “Veiga oggi a Torino, Kolo Muani si presenta e punta il Napoli“. In alto: “Dai, Jannik: come loro!”. A lato: “Sconforto Vanoli: Mercato? Inutile perdere tempo”, “La guerriglia ultrà rovina il Lazio-show” e “Formula bavaglia. I piloti s’infuriano”.

