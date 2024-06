Blanchard: “T. Motta è una bella scommessa. Sullo Scudetto…”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Prendere Thiago Motta è una bella scommessa, è un grande passo per il nuovo tecmico. Dovremo fare risultati in fretta, perché la Juve è un club molto esigente. Ma trovo che sia un’ottima scelta per costruire il futuro a medio e lungo termine. E’ una buona scelta, sapremo più avanti se gli obiettivi sono in linea con le ambizioni del club. Certo può portare una nuova mentalità, ma forse per lo scudetto dovremo aspettare più di una stagione. Chiesa? bisogna riuscire a convincerlo a restare nel club, Ma deve anche dimostrare di esser affezionato alla Juventus, lui è un giocatore importante ed è tra quelli da non lasciarsi mai sfuggire”.