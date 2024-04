Blanchard: “Nuovo tecnico della Juve? Dipende dal progetto”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Quando si sceglie l’allenatore, bisogna prima parlare del progetto. Se c'è la volontà di far proseguire ad Allegri il progetto iniziato anni fa è giusto confermarlo, altrimenti lo è altrettanto guardarsi intorno e scegliere un nuovo tecnico. E' la società che deve imporlo e lo dovrà fare nel modo più rapido possibile. Thiago Motta è un allenatore da progetto a medio o lungo termine. Se il progetto dovesse esser di breve durata, a mio avviso non bisognerebbe assumere un allenatore giovane. Rabiot? Penso che non voglia restare. Il sostituto? Caqueret del Lione, Kimmich del Bayern Monaco o Thuram del Nizza, loro li vedrei bene al posto di Rabiot".