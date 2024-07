Bertinetti: “Chiesa non è consono al gioco di Motta”

Paolo Bertinetti, professore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Chiesa.

Paolo Bertinetti, professore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Chi quasi sicuramente se ne andrà è Chiesa, che a mio avviso è stato uno dei pochi della nazionale che si è salvato (uno dei pochissimi, in ogni caso, che ha dimostrato di avere gli attributi). Però a quanto pare a Motta non piace, o meglio, non sarebbe consono al tipo di gioco che il nuovo mister vuole impostare per far bella la Juventus che verrà. Un tipo di gioco, dicono, che dovrebbe essere offensivo, pimpante, effervescente. Tempo fa proprio da Bologna arrivò un allenatore che parlava di calcio champagne. Fu calcio gazzosa. Questa volta non dovrebbe essere così”.