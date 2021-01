La Juve e il mercato: si continua a lavorare per un colpo in uscita

TORINO – Ormai mancano solamente due giorni alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. In queste ore frenetiche, la Juventus continua a lavorare senza sosta per mettere a segno nuovi colpi. Ancora non si è conclusa la ricerca del nuovo attaccante, che dovrebbe andare a completare il reparto avanzato della Vecchia Signora. Attualmente, però, nessuna operazione sembra essere decollata e a Torino non dovrebbe arrivare nessuno, a meno che non ci sia un’impennata nelle prossime ore. I nomi più caldi in questi ultimi giorni erano quelli di Edin Dzeko e di Gianluca Scamacca. Il bosniaco, ormai, sembra destinato a rimanere alla Roma, mentre per il giocatore del Sassuolo in prestito al Genoa si potrebbe tentare qualcosa.

La società, comunque, sta cercando di poter concludere alcuni affari in questi ultimi due giorni. Per questo, il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici sta lavorando con il suo staff anche per altre strade, non solamente quelle che portano alla Continassa. Infatti, in questi ultimi giorni di mercato si sta discutendo anche per un colpo in uscita, che potrebbe sfoltire la rosa e alleggerire il peso del monte ingaggi. Tuttavia, anche per questa operazione le cose potrebbero complicarsi ulteriormente.

Stiamo parlando, ovviamente, del centrocampista tedesco Sami Khedira. Ormai ai margini della squadra dalla scorsa estate, Khedira lascerà inevitabilmente la Juve e il club sta provando a piazzarlo già in questo gennaio. Secondo quanto riportato da TuttoSport, il giocatore sarebbe ad un passo dal Villareal, che si è mostrato molto interessato a lui. Tuttavia, anche per questo affare, che sembrava ormai fatto, è arrivato uno stop: infatti, il Submarino Amarillo non è riuscito a vendere Coquelin all’Olympique Marsiglia. Di conseguenza, anche l’arrivo del tedesco è stato bloccato. La Juventus, dunque, continua a tenere Khedira e spera possa muoversi qualcosa in queste ultime ore di mercato. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<