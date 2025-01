Benfica, Otamendi: “Juve? Sarà una partita lunga, sarà un bello spettacolo”

Le parole del difensore del Benfica Otamendi ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champion League contro la Juve

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore del Benfica Otamendi ha parlato della partita di Champions League contro la Juve: “Siamo consapevoli del fatto che la partita sarà lunga, loro giocano bene a calcio, hanno grandi calciatori, ma vale lo stesso anche per noi. Dobbiamo stare tranquilli ma anche essere aggressivi nel momento in cui bisogna attaccare, ed essere aggressivi quando bisogna difendere. Credo che sarà un bello spettacolo, una bella partita e speriamo di prenderci i tre punti, siamo qui per questo”.

Benfica, le parole di Lage alla vigilia della Juve

L'allenatore Lage ha poi detto: "La Juve ha armi difensive e offensive, c'è competenza nella loro rosa. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo un'opportunità che ci permette di aggiungere punti e andare avanti. Dobbiamo delineare l'11, sistemare i dettagli, ma vogliamo mettere in pratica quello che sappiamo e dimostrare la nostra unione e determinazione per continuare in questa Champions. Sfida decisiva? Dobbiamo soltanto guardare a quello che abbiamo fatto. Non vincevamo col Monaco da tempo e abbiamo vinto. Domani è l'ultima di questa fase del campionato, avevamo un'opportunità di avere i punti segnando 4 gol col Barça ma abbiamo perso 5-4. Domani abbiamo l'opportunità di giocare meglio degli avversari perché vogliamo fare grandi prestazioni in Coppa Campioni".