Benfica, Lage: “La Juve ha armi difensive e offensive”

Le parole dell'allenatore del Benfica Lage in conferenza stampa in vista della partita di Champions League contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Benfica Lage ha presentato la partita contro la Juve: “Ho già parlato di alcune cose che non possiamo fare come squadra. I problemi si risolvono dentro al campo, abbiamo già parlato tra di noi. Dobbiamo allenarci, migliorare e mettere in pratica in campo. Solo questo. Io so cosa devo fare. So i passaggi che mancano per arrivare a essere più continui, il tempo che necessita la squadra. Non ci sono dettagli che si risolvono con un solo allenamento. Ci vuole dedizione, lavoro, devo saper far crescere la squadra per renderla più continua”.

Juve, le parole dell’allenatore del Benfica

Sulla Juve ha poi aggiunto: "Ha armi difensive e offensive, c'è competenza nella loro rosa. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo un'opportunità che ci permette di aggiungere punti e andare avanti. Dobbiamo delineare l'11, sistemare i dettagli, ma vogliamo mettere in pratica quello che sappiamo e dimostrare la nostra unione e determinazione per continuare in questa Champions. Sfida decisiva? Dobbiamo soltanto guardare a quello che abbiamo fatto. Non vincevamo col Monaco da tempo e abbiamo vinto. Domani è l'ultima di questa fase del campionato, avevamo un'opportunità di avere i punti segnando 4 gol col Barça ma abbiamo perso 5-4. Domani abbiamo l'opportunità di giocare meglio degli avversari perché vogliamo fare grandi prestazioni in Coppa Campioni".