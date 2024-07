Beccantini: “Commisso dice peste e corna della Juve ma poi…”

Roberto Beccantini ha parlato di Rocco Commisso: il giornalista avrebbe sottolineato un atteggiamento ambiguo nei confronti della Juventus

Intervistato per il Corriere dello Sport, Roberto Beccantini ha parlato del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. In particolare, il giornalista ha evidenziato il rapporto ambivalente che il numero uno del club viola avrebbe nei confronti della Juventus. Per Beccantini, nonostante a parole sembrerebbe ci sia dell’attrito tra le società, i due club anche recentemente hanno allacciato rapporti molto frequenti e proficui.

Beccantini su Commisso

"Rocco e i suoi fratelli dicono peste e corna dell'acerrima rivale, sbandierando e rimpiangendo, a parità di brogli, la severità delle leggi degli Stati Uniti. Salvo poi correre a offrirle, in occhiali scuri, il meglio dell'harem. A pagamento, naturalmente, ma il "pecunia non olet" non è slogan che li assolva".