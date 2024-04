Commisso attacca la Juve: “A differenza di altri noi abbiamo i conti in ordine”

La situazione economica della Juve non è al momento delle migliori, con la società che è stata costretta a un aumento di capitale. Gli ultimi mercati bianconeri sono stati praticamente a parametro zero, tanto che Giuntoli è stato più attento a far tornare i conti che a potenziare la squadra. A questo proposito il presidente della Fiorentina Commisso ha detto: "Faremo tutto cercando di rispettare la sostenibilità. Stiamo crescendo ma la differenza con i grandi club è ancora ampia. A differenza di tanti di loro però noi avremo sempre i conti in ordine e non avremo mai problemi con la Figc, con la Lega e con le associazioni sportive internazionali".