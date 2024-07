Balzarini: “Juve? E’ chiaro che la squadra sia indietro”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri con il Norimberga.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: “Però è ovvio che certi errori individuali vanno a pesare anche come Locatelli con Barbieri, nel primo tempo, anche commessi da giocatori di discreta esperienza, come Locatelli che ho appena citato. Mettiamoci anche l’altra componente da considerare sempre, che qualunque squadra poco blasonata, come il Norimberga che appunto fa la Serie B tedesca. Affronti, più che la Juve, quelle maglie ecco onestamente non puó definirsi la Juve, ci mette il 200%. È chiaro che la squadra è indietro ma che ha trovato davanti a sé una squadra molto avanti, che Thiago Motta debba lavorare ancora tanto era possibile immaginarlo. Certamente un tre a zero fa sta già facendo molto scalpore a livello dei social”.