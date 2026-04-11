Atalanta-Juventus, Spalletti a Sky: “Abbiamo sofferto, alcuni giocatori non erano al meglio”

Spalletti è stato intervistato nel post-partita a Sky. Il tecnico ha parlato così della vittoria, sofferta anche a causa di alcuni infortuni.

Luciano Spalletti può festeggiare nel migliore dei modi il suo rinnovo di contratto. Alla sua prima partita dopo l’annuncio, trova una vittoria pesantissima contro l’Atalanta. Negli studi di Sky Sport, ha risposto così alle domande degli opinionisti e dell’intervistatore.

Nel primo tempo, non era soddisfatto decisamente meglio nel secondo…

“Secondo me, nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e si partiva sempre in ritardo, non si saliva con la linea difensiva e non siamo stati bravi a giocarci una palla sui piedi, di creare una triangolazione, una conduzione interna, un controllo direzionato, niente. Perché quando le squadre ti vengono addosso così… Quindi abbiamo sofferto nel primo tempo, siamo stati costretti alla fase difensiva. Poi sul finale del primo tempo e nel secondo tempo è stata tutta un’altra partita, dove abbiamo giocato alla pari. Però ci è successo tante volte di non giocare o perlomeno di avere dei vantaggi da un punto di vista del gioco, dovevamo portare a casa la partita e oggi abbiamo fatto goal in quel periodo lì, per cui questa volta si ha il vantaggio”.

Siete tutti li e arrivano due partite fondamentali…

“Effettivamente sono partite che valgono molto. Purtroppo, noi non ci siamo arrivati benissimo a questa partita, perché Yildiz aveva questo problemino, Conceicao aveva questo problemino. Poi ha scelto di farli giocare subito per vedere, anche perché i giocatori così privarsene è sempre difficile. Sono stati un po’ sotto livello. Yildiz ha fatto un po’ di fatica. Thuram aveva un problemino. Conceicao si è dato da fare e ha fatto delle grandi. Un po’ all’inizio si sbagliava nell’impostazione perché si spingeva troppo su. Conceicao è stato costretto a giocare dentro al campo, mentre si gioca in fascia non ha mai potuto fare degli uno contro uno che è la sua qualità. Insomma, le cose si sono rimesse a posto e la squadra poi si è incastrata meglio, ha trovato più tempi di uscita, trovato più riferimenti. Nel secondo tempo è stata un’altra partita”.

La gara di stasera è la fotocopia di quella di Coppa Italia, ma a parte invertite?

“Sì è un’analisi corretta. La partita di Coppa Italia l’abbiamo pagata troppo cara per quello che è stato il comportamento, stasera non riuscendo a gestire palla loro poi ti portano un po’ in giro a destra e a sinistra perché fanno questo perimetrale con tanti giocatori. Riescono benissimo a cominciare a destra e finire a sinistra. Ti costringono ad abbassarti e noi siamo stati poco bravi nel riuscire a trovare le distanze e a trovare le misure. Un altro difetto è quello che si sale poco con la linea difensiva, a volte si rimane un po’ lunghi e allora si subiscono le giocate dentro che poi ti spaccano in due. Perché palla costruita a sinistra e giocano davanti, scarico sul mediano e vanno a destra, laggiù poi devi ricomporre la squadra e loro hanno questa qualità di portare sempre l’ampiezza e ti fanno fare fatica”.