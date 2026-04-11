Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della sfida

Manca sempre meno al fischio d'inizio della partita tra Atalanta e Juventus. Vediamo le probabili formazioni dei due allenatori.

Atalanta: certezze, rientri e un attacco ancora da definire

L’Atalanta arriva alla sfida con la consapevolezza di avere tra le mani un’occasione enorme per riaprire definitivamente la corsa Champions. Il netto successo di Lecce ha ridato fiducia alla squadra di Raffaele Palladino, che dovrebbe confermare il suo 3-4-1-2 puntando su equilibrio e qualità tra i reparti. Davanti a Carnesecchi agiranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, con Bellanova e Zappacosta larghi sulle corsie e la coppia De Roon–Ederson in mezzo al campo a garantire sostanza e inserimenti. Il dubbio principale riguarda l’attacco: Scamacca è tornato solo parzialmente in gruppo e dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, lasciando spazio a Raspadori, favorito su Krstovic. Alle sue spalle De Ketelaere è certo del posto, mentre Pasalic resta in vantaggio nel ballottaggio con Zalewski per completare il reparto offensivo. L’unica vera assenza è quella di Hien, fermato da un problema fisico, ma per il resto Palladino si affida all’ossatura titolare, consapevole che vincere significherebbe portarsi a un solo punto dalla Juventus e riaccendere definitivamente le ambizioni europee dei bergamaschi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Raspadori. All. Palladino.

Juventus: assenze pesanti e il dubbio sul modulo

La Juventus si presenta a Bergamo con l’obiettivo chiaro di difendere il vantaggio in classifica sulla Roma, soprattutto dopo la vittoria dei giallorossi di ieri, e dare continuità al successo ottenuto contro il Genoa. Luciano Spalletti deve però fare i conti con alcune assenze importanti, a partire dalla squalifica di McKennie, che costringe il tecnico a rivedere qualcosa nell’assetto tattico. Si va verso un ritorno al 3-4-2-1. A difesa dei pali tornerà Di Gregorio, favorito anche dall’indisponibilità di Perin. Il terzetto arretrato sarà composto da Kalulu, Bremer e Kelly, con Holm pronto a occupare la corsia e Cambiaso confermato sull’altro lato. In mezzo al campo agiranno Locatelli, Thuram, mentre sulla trequarti fiducia a Conceição e Yildiz: il turco non è al meglio per un fastidio fisico, ma dovrebbe stringere i denti e partire titolare, con Boga pronto in caso di necessità. In attacco spazio a Jonathan David, chiamato a dare peso e profondità alla manovra offensiva. Restano fuori per infortunio Adzic, Cabal, Perin e Vlahovic, assenze che rendono la sfida ancora più delicata per i bianconeri. Non si esclude la possibilità di un modulo come il 4-3-3 o il 4-2-3-1. In tal caso sarebbe pronto Koopmeiners a giocare da mezzala o trequartista, e con Kalulu che andrebbe a fare il terzino al posto di Holm.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.