Atalanta-Juventus, Holm a DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata tosta oggi…”

Emil Holm, protagonista della gara con un cross che ha portato al vantaggio della Juventus, ha parlato nel post-partita a DAZN.

Intervistato a DAZN, Holm ha parlato così della prestazione della squadra, di Spalletti e del suo rapporto con la Juventus.

“Sapevamo che venire qui è sempre tosta perchè c’è una squadra che vuole sempre dimostrare di essere ad alto livello. Oggi abbiamo dimostrato di meritarlo. Io sono feticismo per aver giocato dall’inizio, sono felicissimo anche per la squadra.

Il primo tempo abbiamo sofferto un po’, nel secondo abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte e siamo stati bravi.

Il mio sogno era giocare qui, quando sono in campo do tutto per la maglia. È una bella maglia (scherza con Ciro Ferrara, ndr), sono stato un tifoso tutta la mia vita quindi è un onore giocare qui”.