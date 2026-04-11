Atalanta-Juventus, Boga e Locatelli nel post-partita a Sky

Intervistati nell'immediato post-partita a Sky, Boga e Locatelli hanno parlato così della vittoria contro l'Atalanta.

Boga a Sky Sport: “Non mi sarei potuto sognare un miglior inizio con la Juve. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo lottato, anche grazie all’esempio del capitano che ci ha guidato. Siamo molto contenti per oggi, sono tre punti molto importanti. Futuro? Speriamo, il mio obiettivo è rimanere qua. Gioco al 100% ogni partita e spero di rimanere”.

Poi Locatelli: “Ci sono delle partite nella stagione che sono da vincere, questa era da sì o sì. Non era facile, grandissima vittoria del gruppo. Sono felicissimo per mio fratello Jerry, che ho sempre pensato potesse giocare in una grande squadra. Arrivati a questo punto ogni partita è importante per quell’obiettivo. Ma lo sappiamo, quando indossi questa maglia è normale. Ce lo diciamo sempre: quando indossi questa maglia hai sempre questa pressione, dobbiamo andare in Champions League”.