Atalanta-Juventus, Boga a DAZN: “Vogliamo andare in Champions”

Jeremie Boga, l'autore dell'unico e decisivo gol della sfida, ha parlato così nel post-partita di Atalanta-Juventus a DAZN.

Jeremie Boga ha segnato il quarto gol del suo campionato, un ottimo bottino racimolato in pochi mesi in bianconero. A DAZN è stato intervistato nel post-partita. Ha rilasciato queste dichiarazioni.

Citando Spalletti nel discorso che vi ha fatto ieri, avete messo il cuore in campo per regalare una gioia ai vostri tifosi. Quanto siete contenti di questa vittoria?

“Sì, molto contento, penso che abbiamo lottato tutta la partita, era una partita difficile, sappiamo che venire qua e vincere non è facile e oggi abbiamo messo tutto. Non era la mia partita a livello tecnico, però con il cuore abbiamo dimostrato di voler andare in Champions”.