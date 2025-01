Atalanta-Juve, Motta: “Giochiamo sempre meglio degli avversari”

Intervistato nel post partita della sfida di Serie A all'Atalanta, ha parlato il vice allenatore della Juventus, Alexander Hugeux

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro l’Atalanta, ha parlato l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Il bicchiere è mezzo pieno o sei deluso per questo pareggio?

“Di sicuro contenti non siamo per il pareggio perché in tutte le partite che scendiamo in campo andiamo per vincere. Oggi è stata un’altra dove non l’abbiamo fatto, però ho totale soddisfazione sulla prestazione dei ragazzi. Hanno fatto una grandissima partita, che sia quattro o cinque dietro. La cosa più importante è lo sforzo che fanno in campo e come giocano insieme. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, anche se abbiamo preso un gol. Non è facile difendere giocando in trasferta contro l’Atalanta, non solo per noi ma per tutte le squadre oggi. Abbiamo avuto la possibilità di vincere. Non possiamo essere contenti e non lo siamo, però non solo internamente ma anche esternamente voglio essere riconoscente con i ragazzi”.

Oggi a rotazione l’attaccante non c’era ma gli altri l’hanno fatto molto bene:

“Sono d’accordo. In più, contro una squadra che sull’uomo, se siamo tutti spalle alla porta, diventa molto difficile giocare. Dobbiamo giocare veloce e creare quegli spazi, anche se pensavamo che la difesa fosse differente. Ma anche con la difesa così sappiamo che sono difensori che vanno molto in avanti con grande coraggio. E’ un ottima squadra, però di sicuro questi spazi creati dai nostri giocatori sono stati occupati da altri. Queste situazioni le abbiamo fatte molto bene”.

Le prestazioni contro squadra di questo livello vi da ulteriore fiducia e consapevolezza?

“Non esistono partite facili. Nella partita in casa contro lo Stoccarda abbiamo sofferto perché non siamo riusciti a mettere in pratica quello che volevamo prima della partita. Contro il Bologna penso siamo stati superiori. Tante altre partite abbiamo giocato molto meglio di altre, ma in tutte siamo stati superiori all’avversario. E’ mancato qualcosa di sicuro e per questo non possiamo e non siamo soddisfatti. Alla fine tutto il lavoro quotidiano dei ragazzi, dello staff e della società è per la vittoria, però non siamo stati capaci nei momenti di arrivare. Anche oggi sono molto soddisfatto dell’impegno e della prestazione di questi ragazzi. Stanno dando tantissimo. Non voglio utilizzarlo come alibi, ma stiamo superando dei momenti non facili”.

Ti aspetti qualcosa dal mercato per avere più risorse sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo?

“Mi spiace ma oggi non parlo di mercato. Preferisco ringraziare un’altra volta questi giocatori che sono stati bravi nel campo e che hanno fatto un ottima prestazione”.