Atalanta-Juve, le ufficiali: David in panchina

Alla New Balance Arena di Bergamo la Juve scende in campo in una preziosa gara. I bianconeri di Spalletti, infatti, con una vittoria si porterebbero a -3 dal Milan di Allegri. Di seguito le formazioni ufficiali del match.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic All. Palladino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga All. Spalletti