Atalanta-Juve, Chiellini a Dazn: “Boga verso il riscatto”

Il Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini, è stato intervistato da Dazn prima del match in casa dell'Atalanta

Il Director of Football Strategy della Juve, Giorgio Chiellini, è stato intervistato da Dazn prima del match in casa dell’Atalanta. Di seguito le sue parole: “Spalletti? Per noi era un passaggio già previsto, siamo contenti. la cosa più importante adesso è la partita di stasera e il finale di stagione, poi avremo tempo di programmare il futuro insieme.

Boga si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. È una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero. Il Milan è un passo avanti, salvo cose clamorose. Nella vita non si sa mai, vede come le cose possano cambiare.

Qualcosa cambia, ma nella gestione e non nella strategia che è chiara: tornare a competere per vincere nei prossimi anni. La Champions fa cambiare qualcosa, ma la valuteremo e oggi ci concentriamo sul presente.”