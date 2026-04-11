Atalanta-Juve, Boga a Sky: “Spalletti merita i nostri applausi”

Intervistato da Sky, l'attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato la sfida di stasera contro l'Atalanta

Intervistato da Sky, l’attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato la sfida di stasera contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole: “Abbiamo tre belle partite da giocare e penso che oggi sia una partita molto importante per noi, faremo di tutto per vincerla e portare a casa i tre punti.

Ho già giocato a Bergamo, ma è stata un’ esperienza un po’ difficile per me, però ricordo il bello che ho passato qui. Oggi però dobbiamo vincere”.

Spalletti ha tanti meriti, perché è anche lui che mi ha voluto qui, mi ha dato molta fiducia da quando sono arrivato, dal primo giorno, quindi in ogni partita faccio il mio meglio per ripagare questa fiducia. Merita i nostri applausi, fa un bel lavoro ed è anche una buona persona, quindi li merita. Futuro? Non lo sappiamo ancora, io gioco ogni partita e poi vediamo.”