Intervistato da Dazn, l’attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato la sfida di stasera contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole: “Cosa ci ha trasmesso l’allenatore? Che è una partita molto importante. È dura vincere qui, ma siamo la Juventus e meritiamo la Champions. Stasera la prima di 7 finali. Dal primo giorno mi ha dato fiducia, sono contento per il suo rinnovo e lo merita. Bella persona.”
Atalanta-Juve, Boga a Dazn: “Spalletti mi ha dato tanta fiducia”
Stefania Palminteri – 11 Aprile, 20:15
Intervistato da Dazn, l'attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato l'importante sfida di stasera contro l'Atalanta