Atalanta-Juve, Boga a Dazn: “Spalletti mi ha dato tanta fiducia”

Intervistato da Dazn, l'attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato l'importante sfida di stasera contro l'Atalanta

Intervistato da Dazn, l’attaccante della Juve Jeremie Boga ha analizzato la sfida di stasera contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole: “Cosa ci ha trasmesso l’allenatore? Che è una partita molto importante. È dura vincere qui, ma siamo la Juventus e meritiamo la Champions. Stasera la prima di 7 finali. Dal primo giorno mi ha dato fiducia, sono contento per il suo rinnovo e lo merita. Bella persona.”