Angelozzi: “Motta ora deve vincere a tutti i costi”

Guido Angelozzi, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Crc: “Nei top club di serie A penso che ogni società abbia scelto l’allenatore che ritiene forte. De Rossi allena dall’inizio dell’anno per la prima volta e sta costruendo la squadra a sua somiglianza: è una bella scelta perché è un tecnico che ha idee. Thiago Motta ha dimostrato in questi anni di saper lavorare alla grande, ora va in una realtà in cui bisogna vincere a tutti i costi. Si vedrò se sia pronto per allenare un grande club. Antonio Conte è un super allenatore, un top player: il Napoli ha fatto una scelta perfetta. Fonseca ritorna in Italia, aveva fatto bene alla Roma e vedremo cosa saprà fare al Milan”.