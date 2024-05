Juve, Angelozzi: “Futuro Soulè e Barrenechea? Non sta a me dirlo”

Il Frosinone nel corso di questa stagione è stata una sorta di cantera per i giovani talenti della Juve. Soulè con Di Francesco è definitivamente esploso, ma anche Barrenechea e Kaio Jorge hanno mostrato ottime qualità. Intervennuto su TvPlay il direttore sportivo gialloazzurro Angelozzi parlando del futuro dei giocatori in prestito dalla Juventus ha detto: "Soulé e Barrenechea? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione".