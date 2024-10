Amoruso: "Vlahovic deve dare di più. Su Thiago Motta..."

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Nicola Amoruso, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Vlahovic? Un attaccante come lui, con un fisico importante, non può non essere non fondamentale nell’economia del gioco. Lui secondo me lavora poco per la squadra: strano che non riesca a tenere palla, usando il suo fisico in maniera più produttiva. Deve crescere in questo, essere più punto di riferimento, più certezza. Sta mancando nella gestione dei palloni: lo sentiamo solo se fa gol, ma per uno come Vlahovic è troppo poco”.

Su Vlahovic

“Mi auguro che Motta possa capire come aiutarlo e fossi in lui, partirei proprio dal presupposto che Vlahovic debba pensare a giocare, senza avere solo in mente il gol, o diventa tutto più difficile. Se sei presente, il gol arriva. E lui invece è più propenso a segnare e basta, ma uno così deve dare di più. Lukaku? Anche per lui vale il discorso di Vlahovic. Con Conte ha fatto grandi cose, soprattutto giocando sulla profondità. Anche lui deve essere più importante per la sua squadra: nonostante il grande fisico, spesso ha difficoltà a tenere palla. Mi aspetto tanto su questo, può fare la differenza: Conte è l’allenatore che più lo ha valorizzato e la piazza già lo ama. Dipende tutto esclusivamente da lui”.