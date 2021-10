Allegri: “Buon punto contro una grande squadra, ora bisogna assolutamente vincere con il Sassuolo”

Il tecnico ha parlato

Biglietto? L'ha scritto Landucci non io. Speriamo Bonucci sappia leggere (ride ndr.). Se possiamo difendere meno bassi? Nel primo tempo l'Inter ha giocato bene ma ci siamo alzati molto sia con Morata che con Kulu poi abbiamo sbagliato un po' troppo e per stare alti bisogna fare pochi errori, piano piano ci arriveremo. Se con il cambio si poteva evitare di prendere gol? Direi di no, è stata abbastanza una cosa successa in maniera casuale. Fiducia? Dipende soprattutto dalle tre partite in cui abbiamo lasciato tre punti su nove. Bisognava partire dalle basi che è un buon ordine in fase difensiva. Sulla fiducia dobbiamo lavorarci, ovviamente quando la squadra è in fiducia totale gioca sicuramente meglio. Kaio Korge? A calcio sa giocare, ha una buona tecnica e credo abbia buone possibilità di ritagliarsi il suo spazio in squadra, poi è giovane e cosciente. Bentancur? Gioca meglio mezzala destra. Ci sono dei destri che a sinistra non riescono a giocare, anche per McKennie è la stessa cosa".