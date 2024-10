Agostinelli: “Juve, che errore non avere un vice-Vlahovic”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della mancanza di un'alternativa a Vlahovic.

Andrea Agostinelli, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Vlahovic? Se penso al parco attaccanti centrali dell’Inter e a quelli della Juventus mi viene da pensare. A questi livelli è incredibile non avere un’alternativa. Come ovviare? Bisogna metterci un giocatore offensivo ma a volte trovi dei giocatori che possono adattarsi, ma qui non ne vedo uno assoluto. Mi viene da pensare Yildiz o Koopmeiners ma è difficile. E’ un buco di mercato clamoroso in casa Juve: Raspadori, pur essendo un brevilineo, è anche una piunta centrale e oggi gli servirebbe come il pane. Purtroppo nè Nico Gonzalez nè Conceicao sanno giocare lì”.

Sul calciomercato

“Tavares della Lazio, a questi livelli non se lo aspettava nessuno. Mi ha fatto un’impressione fuori dal normale, la Lazio ha fatto un colpo incredibile. E’ da squadra europea importante. La coppia migliore offensiva? A fine campionato la coppia Castellanos-Dia non sarà come quella dell’Inter, che è la più forte in assoluto, ma potrebbe essere la sorpresa. Mi piace la coppia Kean-Gudmundsson, ma quella della Lazio potenzialmente, pensando al modo di giocare della Lazio, sarà tra le prime tre della Serie A. Se sarà l’anno di Kean è difficile dirlo, i mezzi ce li ha ma è mancata sempre continuità”.