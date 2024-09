Juventus Primavera, ampia vittoria con l’Udinese: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria dell'U20.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’U20: “È la Juventus a iniziare meglio la gara rispetto ai padroni di casa. I bianconeri al minuto 8 avrebbero l’opportunità di sbloccare l’incontro con una bella iniziativa di Pugno che, dopo avere superato in uscita con un intelligente tocco di testa l’estremo difensore dei friulani, accarezza soltanto l’esterno della rete con la sua conclusione dal limite dell’area.

La squadra di Francesco Magnanelli sembra in totale controllo della partita, ma due giri di orologio dopo la bella opportunità capitata sui piedi di Pugno è l’Udinese a sbloccare il match con Bonin che supera in velocità Martinez Crous e con il mancino supera Zelezny, 1-0.

Prontamente, però, arriva la reazione della Juventus che non si scompone dopo lo svantaggio e con un’altra bella giocata di Pugno trova il pareggio: Diego inizialmente è bravo a intuire il retropassaggio dei friulani e, successivamente, a saltare prima il portiere dell’Udinese e poi a depositare in porta la sfera.

Al 19′ il punteggio recita 1-1. Ora la gara è bella, vivace, e le occasioni non mancano. Con orgoglio ci prova nuovamente la formazione bianconera di casa con la volée di Pejicic che termina di un soffio a lato, soltanto controllata con lo sguardo da Zelezny. Passano, però, pochi istanti ed è la Juventus a rendersi nuovamente pericolosa dalle parti di Kristancig con un diagonale di Florea fuori davvero di poco. Sono le prove generali per la rete del sorpasso juventino che arriva pochi minuti dopo con una splendida triangolazione tra Florea e Vacca. Il primo scambia con il numero 10 chiudendo, poi, lo scambio con un sinistro chirurgico che non lascia scampo al portiere dell’Udinese, 1-2.

Azione di grande qualità della squadra di Mister Magnanelli che in dieci minuti pareggia e sorpassa i friulani. Rimonta completata. Dopo la mezz’ora i ritmi si abbassano e la Juventus può gestire con ordine il vantaggio fino al duplice fischio. UN’ALTRA DOPPIETTA PER PUGNO, GIOIA ANCHE PER SCIENZA, DI BIASE E VENTRE La ripresa inizia con una sola novità per l’Udinese: Danciutiu al posto di Barbaro. Il secondo tempo, a differenza della prima frazione, stenta a decollare. L’Udinese sembra più viva rispetto agli ultimi minuti del precedente parziale, ma a colpire ancora è la Juventus e il grande protagonista è ancora Pugno, uno dei migliori in campo questa mattina. Diego viene imbeccato con un tocco morbido da Florea ed è bravo a scattare sul filo del fuorigioco presentandosi a tu per tu con Kristancig e superandolo con un destro preciso, 1-3.

La rete di Pugno taglia le gambe ai padroni di casa e ad approfittarne è ancora la formazione bianconera che con uno dei due nuovi entrati – Scienza – cala il poker e vola sull’1-4. Ora in campo c’è soltanto più una squadra, la Juventus, che non ha intenzione di fermarsi e continua a spingere e a segnare: al 73′ è il turno di un altro ragazzo subentrato dalla panchina – Di Biase – che si invola verso la porta degli ospiti e, dopo essere riuscito a saltare in corsa Kristancig, deposita in porta il pallone dell’1-5. In pieno recupero c’è gloria anche per Ventre – un altro giocatore entrato in campo soltanto nel corso della ripresa – che, a due passi dalla porta friulana, insacca con il destro e firma il definitivo 1-6. Al triplice fischio possono gioire i nostri ragazzi, autori di una partita perfetta”.