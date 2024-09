Serie A, le designazioni per la 4a giornata: Empoli-Juve a Di Bello

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali della quarta giornata di campionato.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla prossima giornata di campionato, con le designazioni ufficiali per la quarta giornata. La Juventus, che affronterà l’Empoli nell’anticipo del sabato pomeriggio, verrà diretta da Di Bello, in una partita già decisiva per i bianconeri, dopo il mezzo passo falso dell’ultimo incontro con la Roma. Ecco il comunicato dell’AIA, riportato dalla Lega: “COMO – BOLOGNA Sabato 14/09 h.15.00 PICCININI DI MONTE – D’ASCANIO IV: COSSO VAR: MARINI AVAR: PATERNA”.

La designazione della Juve

“EMPOLI – JUVENTUS Sabato 14/09 h.18.00 DI BELLO ROSSI L. – SCARPA M. IV: TREMOLADA VAR: MASSA AVAR: GUIDA MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45 DI MARCO DEL GIOVANE – DI IORIO IV: MARCHETTI VAR: FABBRI AVAR: DOVERI GENOA – ROMA h.12.30 GIUA CECCONI – ZINGARELLI IV: MASSIMI VAR: GARIGLIO AVAR: DI PAOLO ATALANTA – FIORENTINA h.15.00 SACCHI COSTANZO – PASSERI IV: PRONTERA VAR: DOVERI AVAR: MERAVIGLIA TORINO – LECCE h.15.00 COLOMBO MASTRODONATO – DI GIACINTO IV: RUTELLA VAR: GUIDA AVAR: PAGANESSI CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00 LA PENNA (foto) BACCINI – ROSSI C. IV: RAPUANO VAR: PATERNA AVAR: MASSA MONZA – INTER h. 20.45 PAIRETTO PALERMO – YOSHIKAWA IV: MARCENARO VAR: AURELIANO AVAR: FABBRI PARMA – UDINESE Lunedì 16/09 h. 18.30 ABISSO BERCIGLI – CORTESE IV: GALIPO’ VAR: DI PAOLO AVAR: GARIGLIO LAZIO – H. VERONA Lunedì 16/09 h. 20.45 ZUFFERLI SCATRAGLI – MORO IV: MARINELLI VAR: MERAVIGLIA AVAR: AURELIANO”.