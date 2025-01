Adani: "Kolo Mouani? Prenderà il posto di Vlahovic..."

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo acquisto dei bianconeri Kolo Mouani.

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’acquisto di Kolo Mouani, che potrebbe far scalare in panchina Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole al podcast Viva el Futbol sulla Vecchia Signora, parlando anche del dualismo tra il serbo e il nuovo arrivato dal PSG, anche se l’operazione deve ancora essere completata per degli intoppi burocratici legati al club francese, che avrebbe terminato gli slot per i prestiti: “Kolo Muani sostituirà Vlahovic senza alcuna esitazione. Il suo arrivo alla Juventus è significativo. Non mi vengono le farfalle allo stomaco all’idea di Kolo Muani, ma riconosciamo la sua necessità”.

Su Alberto Costa

"Alberto Costa è un terzino del Vitoria Guimaraes di 1,85 metri che molti scout vedono come un potenziale giocatore del futuro, di un certo livello. È un giocatore dinamico. Queste sono valutazioni corrette, ribadisco che non era la prima scelta, ma una valida alternativa. C'è la necessità di sostituire Bremer e di valutare la situazione di Cabal".