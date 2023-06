Juve, ci siamo! Finalmente la grande notizia: “E’ fatta” / News

La Juventus mette il turbo e accelera rispetto a diversi argomenti legati al futuro del club. In questi giorni su Juvenews.eu ve ne stiamo parlando in maniera importante per una ragione chiarissima: la rivoluzione è alle porte. Su questo non ci sono molti dubbi e una certezza è sicuramente data una notizia arrivata in redazione proprio in questi minuti.

Juventus, svolta sul calciomercato

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, Giuntoli avrebbe trovato l'accordo con il Napoli per essere liberato dal club Azzurro. E - dunque - per arrivare a Torino nei prossimi giorni. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di una rinuncia da parte del dirigente ad alcune mensilità che il Napoli, a questo punto, non pagherà. Per la Juventus questa è ovviamente una grandissima notizia. Se troverà conferme - come crediamo - il club bianconero potrà iniziare a pianificare al meglio una sessione di calciomercato che avrà senza nessun dubbio bisogno di una personalità come quella di Giuntoli. Dai colpi in entrata a quelli in uscita. Il lavoro da fare è tantissimo. Per questa ragione, vi consigliamo di leggere la nostra ultima raffica. Tra le varie notizie, ce n'è una pesantissima su un intreccio con Dybala <<<