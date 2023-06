L'arrivo di Timothy Weah ha aperto il calciomercato in entrata della Juventus . Il figlio d'arte dell'ex attaccante del Milan degli anni 90' potrebbe però non chiudere le trattative per portare un nuovo elemento sulla corsia di desta. Il nome più gettonato rimarrebbe quello di un altro Timothy: stiamo parlando di Castagne del Leicester City . Il prezzo del cartellino sarebbe però al momento un ostacolo non indifferente per il club bianconero. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione da parte della società se insistere per il terzino belga ex Atalanta . Per le altre mosse di calciomercato invece si starebbe attendendo l'arrivo di Cristiano Giuntoli, il quale dovrebbe chiudere a giorni il rapporto con il Napoli . L'arrivo del nuovo direttore sportivo dara inizio a una nuova fase di trattative, con anche alcune possibili nuove sorprese.

Dopo Giuntoli, colpo possibile dal Napoli

Secondo quanto affermato dal giornalista Luca Marchetti a TMW, l'arrivo di Giuntoli potrebbe non essere l'unico di provenienza dal Napoli. Nessuno meglio dell'attuale ds partenopeo conosce infatti la situazione di Piotr Zielinski, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024. Per la firma di Sky Sport, il centrocampista polacco non sarebbe orientato a firmare un prolungamento; notizia che potrebbe tornare eventualmente utile alla Juventus. Ecco le parole integrali di Marchetti sul calciomercato bianconero: "A Torino è arrivato Timothy Weah. Pronto un contratto di cinque anni che firmerà dopo aver sostenuto le visite mediche. In queste ore. Ed è un altro colpo firmato Giovanni Manna. Che però presto potrebbe lavorare con Giuntoli. L’ultima idea è quella di inserire nella trattativa Zielinski, centrocampista che non rinnoverà il contratto e dunque in uscita. Situazione che però non ha trovato aperture dalla Juve. Al momento non hanno bisogno di acquistare un calciatore in quel ruolo e resta spettatrice interessata. Per la fascia resta sempre bloccato Castagne su cui si deciderà nei prossimi giorni".